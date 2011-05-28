Нужно распознать 12 страниц текста набранного на печатной машинке с формулами. Формулы аккуратно вырезать либо набрать в редакторе формул. Предлагайте цены с вырезанными формулами и набранными. Пример одной из насыщенных прилагаю.
Монотонная работа с документами (.doc) (Копипаcт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Юридической компании требуется ответственный, аккуратный человек, постоянно или регулярно работающий у компьютера, обладающий умениями в заполнении документов данными и их удобному хранению.
Что представляет из себя работа:
Надо заполнять типовые документы, типовыми данными, которые предоставляются нами. Данные - это паспортные данные разных людей. Комплект документов как правило состоит из 6 - 10 документов по 1 странице. Ситуации бывают различны, нужно вникнуть 1 раз в тонкости и дальше не будет проблем.
Методы работы.
Я считаю что менеджер заполнения документов, например "АвтоДок 2.0." - очень удобная и эффективная система. Которую мы и используем в работе. Там просто 1 раз заносятся данные. Если вы готовы просто копипастить - то нет проблем. Нам главное результат. Помощи с настройкой менеджеров документов не окажем. Для АвтоДок уже есть шаблоны, почти все.
Трудности.
Иногда ( 2 из 10 случаев) комплекты документов на Болгарском языке, на это делаем скидку, ошибки там - допускаются первые полгода. То есть о вас - готовность изучить несколько слов на иностранном языке.
Работа строится наша так, что иногда надо сделать комплект быстро.
По сути, при желании и набив руку комплект можно делать за пол часа.
Ожидаемые результаты.
Через 5-6 комплектов ожидаем выход работы не уровень когда нет необходимости проверять документы на русском языке.
То есть нам нужен паталогически аккуратный человек.
Опыт и отзывы приветствуются.
Прошу отписываться в тендере или максимум в личку.
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