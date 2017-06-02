Нужно поставить точки в таблице word в месте пересечение строк (где двойные линии только) Образец на фото Нужно выполнить чем можно раньше
Требуется человек для заполнения экселевского файла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для заполнения экселевского файла, знание фотошопа приветствуется
- Похожие заказы
- $3Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно заполнить экселевский файл характеристиками к предоставленым товарамРедактирование и Корректура39 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день! Требуется редактура текста носителем английского языка. Текст: художественный романРедактирование и Корректура6 заявокЗакрыт6 лет назад
Писал в .rtf файлике статью - сохранил, закрыл, открыл. Вместо русского какие-то иероглифы через Ворд, может конвертируется как-то? Открываю в ОпенОффисе - Общая ошибка ввода-вывода, открываю в Блокноте - цифры непонятные. Возможно можно вытащить информацию из ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищется корректор для редактирования трех повестей обьемом ~200.000 символов (~5 авторских листов), интересует как и общее редактирование, так и построчное. Требуются опытные люди, нужно предоставить примеры работы, перечислить работы в печати (для примера).Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать книгу ранобэ. Кол-во символов 60тыс. Приемлемая для меня цена 12р за 1к символов.Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Делаю список адресов нотариусов. Мне нужно получить списочек - хотя бы по одному нотариусу, наиболее популярному в каждом из 200 выбранных мной городов.Редактирование и Корректура41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно вставить в готовые таблицы Word точки Смотрите рисунок 1 как нужно Нужно выполнить задание сегодня Предлагайте Ваши варианты оплаты за работу Всего 4 листаРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Работа для тех кто хорошо знает Word. Работа основана на форматирование pdf файла в docx. Прошу внимательно прочитать все требования, должны быть соблюдены все до единого. [b]Требования:[/b] [list][*]как можно точнее передать исходный файл, [*]работать со стилями, [*]использование автоматической нумерации и ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо набрать текст с фото(тетрадь) в Word.Редактирование и Корректура131 заявкаЗакрыт6 лет назад