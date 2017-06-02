Требуется человек для заполнения экселевского файла

Работа для тех кто хорошо знает Word. Работа основана на форматирование pdf файла в docx. Прошу внимательно прочитать все требования, должны быть соблюдены все до единого. [b]Требования:[/b] [list][*]как можно точнее передать исходный файл, [*]работать со стилями, [*]использование автоматической нумерации и ...