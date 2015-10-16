2 курсовые по экономике

Коллеги! Нужно написать дипломную (или ее часть, обсудим) работу по психологии. Тема - связана с соц.-псих. адаптацией людей с инвалидностью, точную напишу в переписке. Все обсудим в переписке. В заявке прошу указать общий опыт написания дипломных по психологии ...