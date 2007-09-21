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Отчетность, раскрывающая последствия происходящего
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Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Тема работы: "Отчетность, раскрывающая последствия происходящего в течение года".
по книге Чернов В. А. "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" учеб.пособие/под ред. М.И.Боканова
Москва, ЮНИТИ-ДАНА,2007 год
ширифт 14 интервал 1,5
20 страниц
срок до 6 октября
для архитектурно-строительного университета
Предпочтение отдается кандидатам, с которыми можно поддерживать постоянную связь через аську и/
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