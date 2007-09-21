Отчетность, раскрывающая последствия происходящего

$25
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Нужно написать курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Тема работы: "Отчетность, раскрывающая последствия происходящего в течение года".

по книге Чернов В. А. "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" учеб.пособие/под ред. М.И.Боканова

Москва, ЮНИТИ-ДАНА,2007 год

ширифт 14 интервал 1,5

20 страниц

срок до 6 октября

для архитектурно-строительного университета

Предпочтение отдается кандидатам, с которыми можно поддерживать постоянную связь через аську и/

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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