Реферат  Технология и организация общественного питания

Тема:"Личностное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте" Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения. Оплата работы после успешной сдачи работы ...