Работа была срочная. После всяких переговоров осталось меньше суток. Хотя вопросы были стандартными, но объем получился приличный: формулы, таблицы, графики. Тем не менее, контрольная была отправлена досрочно. Не буду отрицать, что оплата сделана своевременно. Поэтому в отзыве стоит «Рекомендую». Но... заказчик решил даже на такой мизерной сумме сэкономить, отнеся все комиссии на мой счет.