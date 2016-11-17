12powers

Сергей 12powers

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Работа для вэб-дизайнера
Отличный заказчик! Претензий нет. Рекомендую!
Дизайн выполнен на высоком уровне! Строго по тз!
Ответный отзыв
Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$7
8 баллов
8 лет назад
Задачи по статистике
Работа была срочная. После всяких переговоров осталось меньше суток. Хотя вопросы были стандартными, но объем получился приличный: формулы, таблицы, графики. Тем не менее, контрольная была отправлена досрочно. Не буду отрицать, что оплата сделана своевременно. Поэтому в отзыве стоит «Рекомендую». Но... заказчик решил даже на такой мизерной сумме сэкономить, отнеся все комиссии на мой счет.
Задачи решены в срочном порядке. Благодарим за вежливое общение и за сроки.
Ответный отзыв
natasha_0912
Наталья 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Нужен профессионал на вэб дизайн
Интересное задание, хотя заказчик попался специфический) В итоге - проект завершен успешно. Внесение дополнительных корректировок и правок в дизайн было оплачено без лишних вопросов, проблем с этим не возникло. Была рада сотрудничеству!
Вэб дизайн отрисован профессионально, заказчик попался требовательный и очень нудный. Наталья выдержала все хотелки клиента и довела до финиша макет. Работа выполнена на профессиональном уровне, внесены все мельчайшие детали со стороны заказчика. По ходу работы появлялись новые хотелки, новые задачки, отхождения от основного тз, фрилансер мастерски подстраивался под новые цели и спокойно вносил правки. Кстати, цена за работу у фрилансера приятно удивила всех! В итоге получили недорогой макет очень серьёзного качества, стильно, современно и с грамотными слоями! Рекомендуем!
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$43
10 баллов
9 лет назад
Производственная практика C#
И Сергею спасибо за заказ. Заказ был интересным. К Сергею никаких претензий, как к заказчику и как к человеку не имею
Спасибо за работу
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vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Курсовая по социологии
Все хорошо, работа оплачена! Спасибо за сотрудничество.
Выражаем благодарность за написание курсовой работы.
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