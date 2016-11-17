Профиль иностранная филология. Курсовая. Объём 25-30 страниц. Уникальность 75 etxt
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа стр 25-30 Антиплагиат 80% etxtРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад
Дипломная работа Объем 50 стр минимум. Уникальность работы от 75% и выше Программа желательно должна быть написана на visual Studio c++ 2015. Либо С++ BuilderРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать программу, которая в автоматическом режиме лайкает аватарки или фото людей строго по заданному возрасту, стране и городу.Системное программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Прикладываю эффект текста. Нужно сделать точно такой же эффект, но с другим текстом.Размер 1000 на 700(общий размер картинки). Фон белый. 2 варианта цветовой гаммы: 1.Кофе с молоком. 2. Идентичный как в примере.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Курсовая . Рынок труда и занятость населения Примерно 30 стр Антиплагиат 75 etxt План на утверждение на сегодняРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая. Новейшая отечественная история. 35 стр. Уникальность 60-70% , задание приложил с требованиями.Закрыт8 лет назад
Профиль немецкий-английский. Курсовая. Объём 25-30 страниц. Условно сказал, что курсовая должна быть разделена на 2 части, введение и сама курсовая. Уникальность 75 etxtЗакрыт8 лет назад
Курсовая.Социальное государство: понятие и сущность. стр25-30 Антиплагиат 80%Закрыт8 лет назад
Нужно нарисовать в фотошопе идентичную копию, но с другим текстом! Нужно сделать 101% копию, не похожую, не примерную!Баннеры12 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа по медицине для колледжа. Объем 20-30 листов, срок до 19 ноября строго. 65 процентов уник!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно решение контрольной работы по статистике, задание прикладываю. В пятницу в 15:00 сдать надо.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Курсовая работа по медицине для колледжа. Объем 20-30 листов, срок до 18 ноября строго. 65 процентов уник!Закрыт8 лет назад
2 Курсовые работы по дисциплине – управление развитием территории в файлах - курсовая 1, курсовая 2 Объем работы без учета списка использованных источников и приложений должен составлять 30 страниц Требования к антиплагиату ...Закрыт8 лет назад
Курсовая работа по дисциплине – управление развитием территории Уникальность работы - 75% (проверка будет по системе антиплагита. вуз) Общий объем курсовой работы без учета списка использованных источников и приложений должен составлять 25-30 ...Закрыт8 лет назад
Дипломная работа Объем 50 стр минимум. Уникальность работы от 75% и выше Программа желательно должна быть написана на visual Studio c++ 2015. Либо С++ BuilderРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, он написан на самописке, нужно сделать точно такой же сайт , но движок нужен вордпресс. В итоге нужна рабочая копия, но на вордпрессе. Жду реальные цены, условия по оплате и сроки. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа по дисциплине – управление развитием территории Объем без приложений 30 стр. Оформление, структура, содержание – пжл все как в методичке! уникальность 75-85% по Антиплагиат.вуз ( если нет антиплагиата.вуз тогда ETXT) Срок сдачи – ...Закрыт8 лет назад
Курсовая работа по педагогике Объем - не менее 25, список литературы тоже не менее 25 наименований. Уникальность работы не ниже 75% План на утверждение нужен 13.11.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа по дисциплине – управление развитием территории Объем без приложений 25 стр. Оформление, структура, содержание – пжл все 100% как в методичке! Методичка открывается через просмотр фотографий уникальность 75-85% по Etxt ...Закрыт8 лет назад