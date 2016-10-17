Производственная практика C#

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. 1. Архитектура микросервисы 2. язык программирования Java/ Javascript. 3. Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). Основные функции: 1. Система логин с правами и формой добавления пользователя 2. Выбор из списка заказчиков, определенного ...
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Кафедра Информационных и управляющих систем
Институт компьютерных наук и технологий
НИР/производственная практика.
Есть статья, к этой статье есть задачи. Нужно их решить руками и запрогать, и сделать вывод. Желательно до 15 сентября
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