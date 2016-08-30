Oнлайн кассовая программа

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript.

1. Архитектура микросервисы

2. язык программирования Java/ Javascript.

3. Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ).

Основные функции:

1. Система логин с правами и формой добавления пользователя

2. Выбор из списка заказчиков, определенного заказчика по телефону или номеру заказчика или по имени заказчика и изменения данных заказчика.

3. Добавление нового заказчика

4. Добавление, для выборного заказчика, продуктов (по номеру или названию продукта), которые он хочет купить

5. Печать готового заказа на настроенный принтер

6. Лист принятых за день заказов и кто заказ принял

7. Печать статистики за день/месяц/период

8. Определение и поиск заказчика по входящему телефонному звонку с которого звонит заказчик.(VOIP-Client)

9. Форма Настройки программы

10. Поддержка мультиязычности