Нужен модуль для nginx на Lua

Дано!

базы mmdb (maxmind):

- Страны IPv6

- Страны IPv4

- ISP ipv6+ipv4

Переменные:

- список разрешеных стран

- список запрещеных ISP названий

Я должен иметь функционал добавлять в область server{} - те какого либо хоста, правила для фильтрации трафика.

1. Если IPv6 проверяем страну по базе "Страны IPv6", если полученной страны нет в списке разрешенной

делаем ридерект на /out.php относительно запрошенного домена.

2. Получаем ISP - название для используемого IP клиента, и начинаем искать вхождение в этом названии, из заданного "список запрещенных ISP названий" вхождения. Если есть вхождение делаем ридерект на /out.php относительно запрошенного домена.

Нужна последовательность выполнения данных действий!

Если все правила пройдены, применяются стандартные настройки server {}

Указывайте пожалуйста бюджет!