Разработка программы Arduino для работы с шиной MDB

Системное программированиеЗакрыт2 заявки367 просмотров
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Необходимо разработать программу для контроллера Arduino для работы с кофе-машиной, которая работает по протоколу MDB.

Необходимо разработать программу, которая будет получать уведомления через Интерент (3G модем) и давать команды кофемашине через MDB шину.

7 лет назад
DoctorD
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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