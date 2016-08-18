Анализ и иммитация трафика приложений для бетинга

Предметные подробности в личку.

Суть работы: Нужно собирать букмеккерские коэффициенты и статистику в реалтайме.

Детали:

1) Есть swf, который в реалтайме обменивается данными с сервером. Нужно отследить трафик. С Debug flash player приложение принципиально не работает, зато на первый взгляд декомпилируется

2) Есть сайт той же тематики. Вроде гоняет данные по http, но как поддерживает реалтайм не очень понятно. На сайте куча iframe, может веб инспектор запросы с них не видит.

3) У обоих ресурсов есть мобильные приложения. Можно смотреть их

4) Нужно атоматизировать получение данных по разным метрикам. Подозреваю что там логика pub/sub (приложение шлет запросы на подписку, после чего получает данные в реальном времени)