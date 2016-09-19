Курсовая по социологии

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Курсовая по социологии, нужна в работе только теоритическая часть на 25-30 стр, практическую часть студент сам выполнит. 80% уникальности своего текста. Учебное заведение-ВУЗ . Нужно только теоретическую часть (введение, 1 глава(2 параграфа), 2 глава (2) параграфа) заключение

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$15
2 дня
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