Нужна готовая дипломная по лингвистике, стема вязанная с гендерными различиями. Сравнить, например, два англ. произведения, одно произведение мужчины другое женщины и взять глаголы или прилагательные, или метафоры, вообщем сравнить что-нибудь. Можно цитаты мужчин и женщин, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая по социологии, нужна в работе только теоритическая часть на 25-30 стр, практическую часть студент сам выполнит. 80% уникальности своего текста. Учебное заведение-ВУЗ . Нужно только теоретическую часть (введение, 1 глава(2 параграфа), 2 глава (2) параграфа) заключение
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Отчет Производственная практика Администрация октябрьского района города Уфа органы опеки и попечительства, Тема 2 Качество жизни населения и основные проблемы социального развития.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Имеются: почти готовая лабораторная №1; готовый сайт, созданный с использованием фреймфорка Bootstrap, который желательно использовать в качестве примера по выполнению лабораторной. 1) Доработать ЛР №1. В файле указаны места, где необходимы изменения. Либо же полностью переписать ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо дописать аттестационную работу(дипломную) 50 стр. по геймдизан документу на игру аналогичную тамагочи. Игра простейшая. Программного кода нет, все читаемо и просто. Из того что есть: - сама геймдизайнерская документация - требования по написанию - написано 5 страниц - дедлайн ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь в написании дипломной работы по специальности искусствоРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Выполнить работы. Ожидается несколько вариантов. Пример прикрепленРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужна курсовая по менеджменту. Требования - в методичке (пароль на архив - 111). Все таблицы, схемы и т.п., имеющиеся в методичке, должны быть и в работе. Теория (глава 1) - любая тема из методички, но обратите ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется грамотно составить дневник производственной практики в поликлинике на 2 недели. план: характеристика, дневник по дням практики, отчет о практике, и в конце лист оценок. для тех кому знакома медицинская тематика.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $23
Здравствуйте. Нужно сделать производственную практику. Объем: 40-45 стр. Уникальность от 70% по системе антиплагиат. Цена: 1500р. Срок: 5-7 дней. Ждем ваших заявок.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: любая ( смотрите файл). Объем: 35-40 стр. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. Срок: 5-7 дней. Цена: 1000р. Ждем ваших заявок.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад