Написание материала для лабораторной работы по Bootstrap

Имеются: почти готовая лабораторная №1; готовый сайт, созданный с использованием фреймфорка Bootstrap, который желательно использовать в качестве примера по выполнению лабораторной.

1) Доработать ЛР №1. В файле указаны места, где необходимы изменения. Либо же полностью переписать лабораторную. Дело в том, что в уже имеющемся примере студентам начальных курсов непонятно, что делать. Возможно, плохо объяснена последовательность действий, не совсем корректно объяснено что зачем нужно.

2) Написать ЛР №2, где возможно задействовать дополнительные возможности Bootstrap, либо рассказать еще о каких-то особенностях, как внедрять Font Awesome, MailChimp (задействованы в примере).

Главный критерий: понятно написанная последовательность действий. На выполнение ЛР отводится полтора часа (то есть работа должна занимать 50минут – 1час30минут).

Ресурсы вышлю сразу же.