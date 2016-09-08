Необходимо дописать аттестационную работу(дипломную) 50 стр. по геймдизан документу на игру аналогичную тамагочи. Игра простейшая. Программного кода нет, все читаемо и просто. Из того что есть: - сама геймдизайнерская документация - требования по написанию - написано 5 страниц - дедлайн ...
Написание материала для лабораторной работы по Bootstrap
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются: почти готовая лабораторная №1; готовый сайт, созданный с использованием фреймфорка Bootstrap, который желательно использовать в качестве примера по выполнению лабораторной.
1) Доработать ЛР №1. В файле указаны места, где необходимы изменения. Либо же полностью переписать лабораторную. Дело в том, что в уже имеющемся примере студентам начальных курсов непонятно, что делать. Возможно, плохо объяснена последовательность действий, не совсем корректно объяснено что зачем нужно.
2) Написать ЛР №2, где возможно задействовать дополнительные возможности Bootstrap, либо рассказать еще о каких-то особенностях, как внедрять Font Awesome, MailChimp (задействованы в примере).
Главный критерий: понятно написанная последовательность действий. На выполнение ЛР отводится полтора часа (то есть работа должна занимать 50минут – 1час30минут).
Ресурсы вышлю сразу же.
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