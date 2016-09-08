Необходимо дописать аттестационную работу. 50стр.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо дописать аттестационную работу(дипломную) 50 стр. по геймдизан документу на игру аналогичную тамагочи. Игра простейшая. Программного кода нет, все читаемо и просто.   

Из того что есть: 

- сама геймдизайнерская документация 

- требования по написанию 

- написано 5 страниц 

- дедлайн 12 сентября в 21:00 

Вообщем нужно вникнуть в ГДД, и допилить аттестационную работу. Часть взять из самого ГДД, часть из статей на хабре и тд.  

По запросу дам доступ в ГДД и прочему.  

По цене буду ждать вашего предложения после того как со всем ознакомитесь.

7 лет назад
walo
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад