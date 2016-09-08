Необходимо дописать аттестационную работу. 50стр.

Необходимо дописать аттестационную работу(дипломную) 50 стр. по геймдизан документу на игру аналогичную тамагочи. Игра простейшая. Программного кода нет, все читаемо и просто.

Из того что есть:

- сама геймдизайнерская документация

- требования по написанию

- написано 5 страниц

- дедлайн 12 сентября в 21:00

Вообщем нужно вникнуть в ГДД, и допилить аттестационную работу. Часть взять из самого ГДД, часть из статей на хабре и тд.

По запросу дам доступ в ГДД и прочему.

По цене буду ждать вашего предложения после того как со всем ознакомитесь.