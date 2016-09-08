Помощь в написании дипломной работы.

Нужно выполнить курсовой на проф. пригодность (НЕ для студенческая работа). Тема: Организация и управление на транспорте. На примере конкретной организации(скажу личным сообщением) Объем: 30стр Уникальность: от 65% (его просто не должно быть, так как описывать нужно предприятие на ...