Добрый день!

Нужна курсовая по менеджменту.

Требования - в методичке (пароль на архив - 111). Все таблицы, схемы и т.п., имеющиеся в методичке, должны быть и в работе. Теория (глава 1) - любая тема из методички, но обратите внимание на требования к п. 2.6 курсовой из МУ.

Срок сдачи готовой работы - не позднее 19.00 мск 13.09.2016 г.

Цена - 1800 р. (или указывайте свою).

Заявки принимаются до 22.00 мск 09.09.2016 г.

Оплата - яндекс-деньги, в течение 1-2 дней после приемки работы преподавателем (либо через 14 дней после приемки мной).

Методичка и требования - в прилагаемом файле. Указывайте, пожалуйста, Ваш опыт написания работ по выбранной теме.