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Составление тестов для подготовки к ЕГЭ по ряду предметов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить 8 тестов, которые будут использоваться для подготовки к ЕГЭ по таким предметам как математика, история, обществознание, биология и химия. По 2 теста на тему (темы предоставим). В каждом тесте 15 вопросов: либо открытого типа, либо таких, где нужно соотнести варианты ответов по столбцам. В общем как в демо-версиях ЕГЭ-2017, подготовленных ФИПИ (есть в прикреплённых файлах). Естественно, отдельным списком нужны правильные ответы к вопросам.
ВНИМАНИЕ: Ничего с нуля придумывать НЕ требуется. Тесты можно составлять из вопросов, которые есть в открытых источниках и сборниках по подготовке к ЕГЭ (в сети их предостаточно, но также готовы предоставить и свои архивы). Нельзя разве что брать для составления тестов вопросы, в том порядке, в котором они идут в каком-либо источнике, т.к. в таком случае ученик может найти этот самый первоисточник с ответами к нему, и быстро всё сличить. И также нежелательно брать более 20% вопросов из одного и того же теста-источника (опять же, чтобы у ученика не было возможности легко идентифицировать исходник).
В идеале мы ищем отдельных людей на:
- Математику
- Химию и биологию
- Историю и обществознанию
Последние четыре предмета идут связками, поскольку нам будет проще работать, если тесты по ним будут делать два человека (а не четыре). Но не будем возражать, если математику на себя возьмёт химик-биолог (гуманитарию не готовы её поручить :).
Оплата - 10 рублей за один вопрос. Таким образом, за 8 тестов по 15 вопросов в каждом в сумме получается 1200 рублей.
Процесс работы: вы присылаете нам тесты, затем мы показываем их нашему преподавателю. Если у него нет каких-либо замечаний, то мы переводим вам оплату. Если же есть какие-либо замечания, мы просим вас их внести. Оплата переводится либо на карту, либо на яндекс.деньги.
Тесты будут требоваться нам каждый месяц (причём иногда даже в большем количестве), поэтому хотелось бы найти исполнителей для постоянного сотрудничества!
Обязательные требования:
Вы должны быть либо школьным преподавателем с опытом подготовки выпускников к ЕГЭ, либо частным репетитором с аналогичным опытом не менее года.
Также готовы сотрудничать и со студентами старших курсов при наличии хорошей успеваемости, однако данный вариант в целом менее предпочтителен.
Необходимые качества:
Внимательность
Высокая скорость работы
Пунктуальность
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