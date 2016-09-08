Курсовая. Предмет-геометрическое моделирование к 5 сентября Обязательно, чтобы был весь код напечатан.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема работы: Креолизованный текст. Карикатура в политике республиканцев и демократов.
Тип работы: Курсовая
Объем: 25 листов формата А4
Предмет: зарубежная филология
Учебное заведение: ВПК
Срок исполнения: 08.09.2016 - четверг
Пожелания: 2 главы , в каждой по 2 параграфа , выводы по главам
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
корректировка 1 и 2 главы дипломной работыРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "технологии строительного производства". Сдать нужно 10.09.2016. По объему работа должна получится как описанно в самом задании. Все данные по работе закачала сюда http://goo.gl/7cCMNh , если кому-то ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дипломная работа Факультет "Информационные технологии" [list][*]Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии [*]Направление (специальность) Информационные системы и технологии [/list]Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать заказ на Выпускную Квалификационную Работу. Тема ВКР: "Разработка программных средств для автоматизированной генерации отчетов из базы данных "/////" в компании ООО "//////". БД "/////" - это портал, куда клиент присылает свой заказ на услуги подключения ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "Факультет менеджмента в мед университете". Сдать нужно обговаривается. Объем работы около 40 стр. Все данные по работе закачала сюда http://goo.gl/HMRfCj , если кому-то потребуется, могу все ...Закрыт7 лет назад
Требуется помощь в написании отчета по практике + дневник Должность - юрист Срок сдачи 3.09.2016 Все требования и указание место прохождение практики в приложенном файлеЗакрыт7 лет назад
Кафедра Информационных и управляющих систем Институт компьютерных наук и технологий НИР/производственная практика. Есть статья, к этой статье есть задачи. Нужно их решить руками и запрогать, и сделать вывод. Желательно до 7 сентябряРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Курсовая работа Дисциплина - Методика исследований в социальной работе Объем - от 40 до 50 страниц Антиплагиат 75 без технических уловок Есть план курсовой и требования.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Реферат Технология и организация общественного питания 15-20 страниц Плагиат не более 25-30 %Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад