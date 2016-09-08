Креолизованный текст.

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Тема работы: Креолизованный текст. Карикатура в политике республиканцев и демократов.

Тип работы: Курсовая

Объем: 25 листов формата А4

Предмет: зарубежная филология

Учебное заведение: ВПК

Срок исполнения: 08.09.2016 - четверг

Пожелания: 2 главы , в каждой по 2 параграфа , выводы по главам

7 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов