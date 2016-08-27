Дипломная срочно

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Необходимо сделать заказ на Выпускную Квалификационную Работу.

Тема ВКР: "Разработка программных средств для автоматизированной генерации

отчетов из базы данных "/////" в компании ООО "//////". 

 

БД "/////" - это портал, куда клиент присылает свой заказ на услуги подключения противокражного оборудования или его настройку.

Компания ООО "//////".занимается монтажом и настройкой противокражных систем.

  

7 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад