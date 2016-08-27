Курсовая по социологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая работа Дисциплина - Методика исследований в социальной работе

Объем - от 40 до 50 страниц

Антиплагиат 75 без технических уловок

Есть план курсовой и требования.

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад