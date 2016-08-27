Производственная практика по информатике

Курсовая работа Дисциплина - Методика исследований в социальной работе Объем - от 40 до 50 страниц Антиплагиат 75 без технических уловок Есть план курсовой и требования.
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Кафедра Информационных и управляющих систем
Институт компьютерных наук и технологий
НИР/производственная практика.
Есть статья, к этой статье есть задачи. Нужно их решить руками и запрогать, и сделать вывод. Желательно до 7 сентября
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