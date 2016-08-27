Производственная практика по информатике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Кафедра Информационных и управляющих систем

Институт компьютерных наук и технологий

НИР/производственная практика. 

Есть статья, к этой статье есть задачи. Нужно их решить руками и запрогать, и сделать вывод. Желательно до 7 сентября

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад