Факультет менеджмента в мед университете: курсовая.

Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "Факультет менеджмента в мед университете". Сдать нужно обговаривается.

Объем работы около 40 стр.

Все данные по работе закачала сюда http://goo.gl/HMRfCj , если кому-то

потребуется, могу все отправить лично или продублировать.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость за все задание, чтобы мне не

приходилось переспрашивать и терять время, и конечно же,

посмотрите задание и скажите сколько будет стоит? Спасибо!