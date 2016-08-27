Требуется помощь в написании отчета по практике + дневник Должность - юрист Срок сдачи 3.09.2016 Все требования и указание место прохождение практики в приложенном файле
Факультет менеджмента в мед университете: курсовая.
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Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "Факультет менеджмента в мед университете". Сдать нужно обговаривается.
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