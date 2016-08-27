Факультет менеджмента в мед университете: курсовая.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "Факультет менеджмента в мед университете". Сдать нужно обговаривается.

Объем работы около 40 стр.

Все данные по работе закачала сюда http://goo.gl/HMRfCj , если кому-то

потребуется, могу все отправить лично или продублировать.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость за все задание, чтобы мне не

приходилось переспрашивать и терять время, и конечно же,

посмотрите задание и скажите сколько будет стоит? Спасибо!

7 лет назад
Avtomat55
Мария 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад