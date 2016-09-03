Отчёт по практике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Требуется помощь в написании отчета по практике + дневник

Должность - юрист

Срок сдачи 3.09.2016

Все требования и указание место прохождение практики в приложенном файле

7 лет назад
12powers
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад