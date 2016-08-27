Технологии строительного производства: курсовая.

Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "технологии строительного производства". Сдать нужно 10.09.2016.

По объему работа должна получится как описанно в самом задании. Все данные

по работе закачала сюда http://goo.gl/7cCMNh , если кому-то

потребуется, могу все отправить лично или продублировать.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость за все задание, чтобы мне не

приходилось переспрашивать и терять время, и конечно же,

посмотрите задание и скажите сколько будет стоит? Спасибо!