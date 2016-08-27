Технологии строительного производства: курсовая.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Добрый день! Нужно сделать курсовая по предмету "технологии строительного производства". Сдать нужно 10.09.2016.

По объему работа должна получится как описанно в самом задании. Все данные

по работе закачала сюда http://goo.gl/7cCMNh , если кому-то

потребуется, могу все отправить лично или продублировать.

Пожалуйста, обязательно указывайте стоимость за все задание, чтобы мне не

приходилось переспрашивать и терять время, и конечно же,

посмотрите задание и скажите сколько будет стоит? Спасибо!

7 лет назад
Avtomat55
Мария 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад