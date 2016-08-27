Развитие информационных технологий двойного назначения

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Дипломная работа 

Факультет "Информационные технологии"

  • Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии
  • Направление (специальность) Информационные системы и технологии
7 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад