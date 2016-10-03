ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО: Нужен опытный рерайтер, которые ранее работал по ТЗ и готов писать тексты под поисковые системы. Художественная ценность текста также играет роль, но она отходит на второй план, если входит ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $98Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $4
Нужен опытный рерайтер, которые ранее работал по ТЗ и готов писать тексты под поисковые системы. Художественная ценность текста также играет роль, но она отходит на второй план, если входит в противоречие с требованиями ТЗ. ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $12
Для пабликов по ЕГЭ нужна серия небольших содержательных постов (1200-1500 зн.). В данных постах должны разбираться понятия из программы предмета, либо способы решения того или иного задания. Примерные ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно составить 8 тестов, которые будут использоваться для подготовки к ЕГЭ по таким предметам как математика, история, обществознание, биология и химия. По 2 теста на тему (темы предоставим). В каждом тесте 15 вопросов: либо открытого ...Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт9 лет назад