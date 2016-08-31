Курсовая работа на тему "Эволюция представлений о Вселенной", требуется дописать выводы к двум главам и общий вывод.
Написать должностные инструкции и методические указания для компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать (и желательно, оформить) инструкции и методички для ПАО "Конструктор Имеприй" для всех должностей, основываясь на описании (переговорах, черновиках) в скайпе с разными сотрудниками под запись
ВСЕ ТЕЗИСЫ УЖЕ ЕСТЬ!
Нужен опыт или "мозги" в данном направлении (copy+paste не подойдет)
оформить нужно красиво, чтобы диреткор мог подписать их официально
должности:
- операрор call-центра (секретарь)
- специалист/руководитель службы безопасности (занимается тем чтобы небыло сговоров и переманивания)
- руководитель отдела продаж (организовывает продажи в ПАО - выручку)
- телемаркетолог (продает по телефону)
- менеджер по продажам (?????)
- финансовый советник (привлекает инвестции на встрече)
- специалист тех.поддержки (обслуживает клиетнов)
- специалист службы контроля (контролирует качество исполнения работы, начсиляет з/п в внутренней бухгалтерии)
- программист (пишет код IT-продуктов)
- системный администратор (поддерживает сервера)
- диерктор по развитию (развивает компанию стратегически)
- зам.диретора по развитию (участвует в переговорах)
- управляющий диреткор (управляет всем ПАО)
- креативный директор (создает новое что-то в компании)
- генеральный директор (занимается взаимодейтсвием с инстанциями)
- юрист
- Вендор (партнер)
- специалист отдела кадров
- общая должносиная инстукиця как работать в органиазации (для всех)
- специалист тех. поддержки
(примеры в аттаче)
$10 нормально за каждую инструкцию. можно частями, кто что возьмет.
(UPD: уже все ДИ созданы в черновиках, 10$ теперь платить это бред, так как нужно просто все привести в корпоративный вид и оформить)
Делать нужно не на объем, а на качество.
В Яндекс лезть только за оформлением, а не законтентом, будет хоть 1 строка из яндекса - работа заканчивается.
UPD.:
В принципе уже все написано, только чуток подправить и оформить. не вижу смысла платить по $10 за каждую раз все готово уже...
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