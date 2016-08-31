Написать должностные инструкции и методические указания для компании

Нужно написать (и желательно, оформить) инструкции и методички для ПАО "Конструктор Имеприй" для всех должностей, основываясь на описании (переговорах, черновиках) в скайпе с разными сотрудниками под запись

ВСЕ ТЕЗИСЫ УЖЕ ЕСТЬ!

Нужен опыт или "мозги" в данном направлении (copy+paste не подойдет)

оформить нужно красиво, чтобы диреткор мог подписать их официально

должности:

- операрор call-центра (секретарь)

- специалист/руководитель службы безопасности (занимается тем чтобы небыло сговоров и переманивания)

- руководитель отдела продаж (организовывает продажи в ПАО - выручку)

- телемаркетолог (продает по телефону)

- менеджер по продажам (?????)

- финансовый советник (привлекает инвестции на встрече)

- специалист тех.поддержки (обслуживает клиетнов)

- специалист службы контроля (контролирует качество исполнения работы, начсиляет з/п в внутренней бухгалтерии)

- программист (пишет код IT-продуктов)

- системный администратор (поддерживает сервера)

- диерктор по развитию (развивает компанию стратегически)

- зам.диретора по развитию (участвует в переговорах)

- управляющий диреткор (управляет всем ПАО)

- креативный директор (создает новое что-то в компании)

- генеральный директор (занимается взаимодейтсвием с инстанциями)

- юрист

- Вендор (партнер)

- специалист отдела кадров

- общая должносиная инстукиця как работать в органиазации (для всех)

- специалист тех. поддержки

(примеры в аттаче)

$10 нормально за каждую инструкцию. можно частями, кто что возьмет.

(UPD: уже все ДИ созданы в черновиках, 10$ теперь платить это бред, так как нужно просто все привести в корпоративный вид и оформить)

Делать нужно не на объем, а на качество.

В Яндекс лезть только за оформлением, а не законтентом, будет хоть 1 строка из яндекса - работа заканчивается.

UPD.:

В принципе уже все написано, только чуток подправить и оформить. не вижу смысла платить по $10 за каждую раз все готово уже...