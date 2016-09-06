КР. Технология автоклавных материалов и изделий.

В моей работе использование непосредственно торфяной золы. но т. к. в литературе она описана не много то и остальные золы тоже писать (сланцевая и др.), материальный баланс рассчитывать: из литературы берется % замены извести(цемента) или чего-то др. на золу. Чем больше% замены тем лучше.