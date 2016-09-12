КР. Централизованные перевозки штучных грузов на строительные объекты

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Дисциплина: Технология перевозочного процесса (на автомобильном транспорте )

Объем: 40 стр

Тема: Централизованные перевозки штучных грузов на строительные объекты подвижным составом.

Задание (вводные данные 6 вариант на фото) и пример оформления: https://drive.google.com/drive/folders/0BweZ07s4km7_eldub0xaN3V1QW8?usp=sharing

 Срок: 12.09.2016

7 лет назад
ky_researching
Кирилл 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад