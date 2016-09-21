Написать производственную практику для Мед.колледжа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки137 просмотров
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Требуется грамотно составить дневник производственной практики в поликлинике на 2 недели.

план: характеристика, дневник по дням практики, отчет о практике, и в конце лист оценок.

для тех кому знакома медицинская тематика.

7 лет назад
mozmail77
Владимир 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
liza-elizabeth
Елизавета 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$30
5 дней
Вполне хорошо справилась с сложной задачей.
Немного не чёткое первоначальное ТЗ с периодическими правками не по вине заказчика, однако в целом все отлично!