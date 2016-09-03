Курсовая: Бух.учёт и финансы

Нужно написать (и желательно, оформить) инструкции и методички для ПАО "Конструктор Имеприй" для всех должностей, основываясь на описании (переговорах, черновиках) в скайпе с разными сотрудниками под запись ВСЕ ТЕЗИСЫ УЖЕ ЕСТЬ! Нужен опыт или "мозги" в данном ...
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Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: любая (смотрите файл).
Объем: 35-40 стр.
Цена: 1000р
Срок: 5-7 дней.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
Ждем ваших заявок.
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