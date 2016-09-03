КР. Организация и управление на транспорте.

Нужно выполнить курсовой на проф. пригодность (НЕ для студенческая работа).

Тема: Организация и управление на транспорте. На примере конкретной организации(скажу личным сообщением)

Объем: 30стр

Уникальность: от 65% (его просто не должно быть, так как описывать нужно предприятие на котором работает заказчик)

Есть содержание и мет. указания: https://drive.google.com/folderview?id=0B1E3B80U6liyWERYZnIzUERNVU0&usp=sharing

ВАЖНО: напишите перечень необходимых документов, которые заказчик должен предоставить для написания этой работы.

Срок: 10.09 (Оплата 50% сразу по выполнению и 50% после истечения 7 дней)