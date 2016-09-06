КР. Комплекс для механизации мобильной буровой установки.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание и содержание прикреплено. 

Срок 7-9 дней. 

7 лет назад
ky_researching
Кирилл 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад