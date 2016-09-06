КР. Комплекс для механизации мобильной буровой установки.

Нужно написать (и желательно, оформить) инструкции и методички для ПАО "Конструктор Имеприй" для всех должностей, основываясь на описании (переговорах, черновиках) в скайпе с разными сотрудниками под запись ВСЕ ТЕЗИСЫ УЖЕ ЕСТЬ! Нужен опыт или "мозги" в данном ...