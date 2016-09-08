Дипломная по лингвистике

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Нужна готовая дипломная по лингвистике, стема вязанная с гендерными различиями. Сравнить, например, два англ. произведения, одно произведение мужчины другое женщины и  взять глаголы или прилагательные, или метафоры, вообщем сравнить что-нибудь. Можно цитаты мужчин и женщин, должна быть тема гендера, и это должно быть связано с англ языком. Что-то конкретное, например конкретное произведение из англ классической литературы и уже весь диплом основанный на нем.

7 лет назад
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42 годаРоссия
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7 лет назад