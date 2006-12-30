Быстрая раскрутка сайта с малым бюджетом

Подскажите, пожалуйста, есть афиша КВН на неё нанести логотип спонсора и вывесить банер в зале на выступлении. И ещё раздача листовок с указанием спонсоров. Сколько это примерно стоит? Каждая акция в отдельности. Заранее большое спасибо. icq 486729423