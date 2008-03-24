Раскрутка молодежного клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Рекламные кампании
Закрыт4 заявки141 просмотр

Требуется человек или команда со сформированным планом действий, учитывающим наши условия, для привлечения тусовок и клиентов. Предложения по почте: [email protected]

17 лет назад
art-kafe
Роман 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров