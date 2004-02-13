Рерайт описаний книг

Есть готовый материал, нужно по каждому из них сделать рерайт. Желательно короткие сроки. Исполнитель желательно с Украины т.к. оплата на карту ПриватБанка более удобна.
Рерайтинг2 исполнителя
Завершен
7 лет назад
Ищу специалиста для рерайта описания книг (100 шт)
Оплата 1 текста (1000 збп) - 8 грн.
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Есть готовый материал, нужно по каждому из них сделать рерайт. Желательно короткие сроки. Исполнитель желательно с Украины т.к. оплата на карту ПриватБанка более удобна.