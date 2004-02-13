Рерайт описаний книг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт29 заявок466 просмотров

Ищу специалиста для рерайта описания книг (100 шт)

 

Оплата 1 текста (1000 збп) - 8 грн. 

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7 лет назад
topkniga2013
Юлия 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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    Есть готовый материал, нужно по каждому из них сделать рерайт. Желательно короткие сроки. Исполнитель желательно с Украины т.к. оплата на карту ПриватБанка более удобна.

    Рерайтинг2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад