Перекрасить текстовый логотип

ШрифтыЗавершен9 заявок231 просмотр
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Уважаемые Фрилансеры, добрый день!

Требуется перекрасить логотип.

Два варианта цвета:

1. Цвет — синий (#0099cc)

2. Цвет — голубой (#00b5cd)

На выходе:

1. Лого в векторе (любой формат)

2. Лого синего (#0099cc) цвета в формате .gif с прозрачным фоном размером 196x27px

3. Лого голубого (#00b5cd) цвета в формате .gif с прозрачным фоном размером 196x27px

Исходник в файле: ЛогоТЗ.txt

Название шрифта подсказать не смогу.

Можно поискать в сети.

Прошу писать предметно: цена и срок.

9 лет назад
MISHA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
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