Перекрасить текстовый логотип

Какой шрифт применяется в тексте чека на сайте http://www.innkkm.com/kkm.php?id=14 Интересует точное название. Шрифт работает только в интернет эксплорере!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые Фрилансеры, добрый день!
Требуется перекрасить логотип.
Два варианта цвета:
1. Цвет — синий (#0099cc)
2. Цвет — голубой (#00b5cd)
На выходе:
1. Лого в векторе (любой формат)
2. Лого синего (#0099cc) цвета в формате .gif с прозрачным фоном размером 196x27px
3. Лого голубого (#00b5cd) цвета в формате .gif с прозрачным фоном размером 196x27px
Исходник в файле: ЛогоТЗ.txt
Название шрифта подсказать не смогу.
Можно поискать в сети.
Прошу писать предметно: цена и срок.
- Похожие заказы
- $5Шрифты2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Доменное имя - profitco.com придумать логотип (можно предлагать несколько вариантами цветов и раскрасок) тематика партнерки - азартные игры гемблинг. заработок на азарте (на привлечении игроков и партнеров). основные принципы работы партнерки - это хорошо конвертируемые проекты и надежность, ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Я дизайнер-верстальщик с многолетним опытом работы. Так вышло, что ранее я работал по найму над различными проектами персонально или в составе временных коллективов, которые собирались фирмами для реализации конкретных задач. Со временем желание работать стихийно и ...Шрифты5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать шаблон за мерочного листа. Чтобы его можно было распечатать и заполнять. В нем должны быть поля для Имя Фамилия, адрес ... поля для текста ... поля для галочек Все подробно напишу в перепискеШрифты9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется заменить символы в изображении, которое приложено. Меняем: 192.168.2.3 на 192.168.0.119 PASS zkouska на PASS 321321 USER poradce на USER UserЗавершен9 лет назад
Нужно сделать 4 картинки слова "Уничтожить мир" заменить на : 1 Заказать гравировку 2 Обменять золото 3 Заказать ремонт украшения 4 Заказать изготовление Указывайте ценуШрифты26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
требуется афиша, на формате А4. На плакате должно размещено фото (приложенное), название тренинга, краткое описание тренинга.Завершен9 лет назад
Нужен шрифт который использует Lamborghini. Называется La Macchina, а кириллицы к сожалению найти не могу. Нужно либо сделать, либо найти кириллический шрифт. Цены ваши.Шрифты3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать логотип интернет-магазина двух размеров, первый будет на сайте большой, второй, там где пишется вкладка.Завершен9 лет назад
Необходимо сделать надпись 7-10 разными шрифтами и прислать в кривых в ai: 1. LADY'S FIT 2. Lady's Fit Ориентировочный размер который будет на печать идти 100х60 см Один из шрифтов должен быть как тут: http://www.na-oboi.ru/interesnye-nadpisi/davai-shans-detail/ Другие похожие, жирнее, крупнее ...Завершен9 лет назад