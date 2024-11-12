Необходимо внедрить поддержку кириллицы в существующий шрифт. Задача включает поиск аналогичного шрифта с кириллицей и копирование заглавных и прописных букв, а также базовых знаков из английской версии. Важно, чтобы размеры букв EN и RU совпадали.