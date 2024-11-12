Необходимо разработать макет кнопок для печати на пластиковой пленке. Кнопки должны быть выполнены в едином цвете и шрифте. Предоставить три варианта фона: черный, красный и прозрачный. Оплата производится в USDT.
Разработать уникальный шрифт
Нужно разработать уникальный шрифт (4буквы).
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