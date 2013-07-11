Редактирование сертификата

Добрый день, необходимо отрисовать в кривых картинку или, что более приоритетно найти шрифт которым это написано.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
В сертификате нужно исправить текстовые данные - изменить одну строчку.
Напишите ваши цены. Оплата в вебмани по факту.
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