Требуется сделать фотошоп для ПДФ-файлов

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Есть 4 ПДФ файла - скана. Требуется изменить определенные детали на каждом файле (дата и несколько цифр и слов). icq 354135216

11 лет назад
bravolondon
38 летВеликобритания
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад