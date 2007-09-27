Требуется установить и настроить джумлу с парой модулей и шаблоном, которые я кину по мылу. В перспективе понадобится скрипт автоматизированного заполнения контентом. От Вас резюме, касающееся работы с джумлой, сроки и сумма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн. Нужна интеграция с Битрикс.
Необходимо знание системы Битрикс
Просьба писать фрилансерам из Москвы
Контакты: [email protected]
84951361937
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