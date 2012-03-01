OpenSuse postfix и ftp server + active directory

$100
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Нужен человек, желательно не новичек, который сможет настроить

1) postfix с ldap авторизацией, прикрутит вебморду для просмотра почты через веб и управления spamassasin'ом(белые и черные списки, балы под каждое правило). Письма, помеченные spamassasin должны попадать в ящик Спам каждого пользователя, из которого их можно вытащить, указав что это письмо не находится в спаме.

2) FTP сервер(по вашему выбору) с автроризацией active directory, но в веб-мордой для управления квот для каждого пользователя(или группы)

Рассматриваю разные варианты реализации функционала, предпочтительно использовать готовые решения.

12 лет назад
rwety2008
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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