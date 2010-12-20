Необходимо выполнить две курсовые работы в программе qsmodel (скину почтой или через icq).

- Суть работы, необходимые расчетные данные (в моем случае вариант 12), общая схема курсовой работы и среда моделирования(программа qsmodel)

- Для третьей курсовой задание точно такое же как и для второй только все расчеты проводяться для агрегатного состояние. Также ее необходимо сделать не в программе а в текстовом виде.

Мега срочно!!!