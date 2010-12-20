Есть разные модели ADSL, WiFi и просто IP-роутеров: Asus, Dlink, Zyxel и проч. Требуется научить их работать с несколькими РРР-сессиями на родной прошивке. Все общение в ICQ:616013821.
Курсовые работы в программе qsmodel
Необходимо выполнить две курсовые работы в программе qsmodel (скину почтой или через icq).
- Суть работы, необходимые расчетные данные (в моем случае вариант 12), общая схема курсовой работы и среда моделирования(программа qsmodel)
- Для третьей курсовой задание точно такое же как и для второй только все расчеты проводяться для агрегатного состояние. Также ее необходимо сделать не в программе а в текстовом виде.
Мега срочно!!!
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