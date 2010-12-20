Курсовые работы в программе qsmodel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка140 просмотров

Необходимо выполнить две курсовые работы в программе qsmodel (скину почтой или через icq).

- Суть работы, необходимые расчетные данные (в моем случае вариант 12), общая схема курсовой работы и среда моделирования(программа qsmodel)

- Для третьей курсовой задание точно такое же как и для второй только все расчеты проводяться для агрегатного состояние. Также ее необходимо сделать не в программе а в текстовом виде.

Мега срочно!!!

14 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо Евгению за оперативно решенные лабораторные работы, сильно выручил. Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Честный, что не мало важно в наше время. Грамотно и четко формулирует задачу, оплата в срок. Надеюсь и дальше сотрудничать с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад