Распознавание номерных знаков с видеокамеры

Нужно приложение, которое бы могло реализовать распознавание номерных знаков автомобилей из видео записи камеры наблюдения

Есть однополосная дорога, идущая в двух направлениях - полоса в каждую сторону.

По ней идут машины, нужно определить исходя из прохода машин между двумя видео камерами время прохождения машин между камерами (исходя из распознавания номерного знака)

То есть чтобы на экране у нас выводилось время прохода после каждой машины

Число пройденных машин

И давать предупреждения если, машина проходит со номерным знаком который в

черном списке.

Или наоборот может быть белый список (разрешенные машины) и нужно засечь номер

которые не в белом списке.

Нужно приложение, которое бы это могло реализовать

Как вариант можно использовать решение https://www.openalpr.com/ или свое собственное

Это нужно для мероприятия на неделю