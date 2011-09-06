Разработка ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт18 заявок1115 просмотров

Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения

Задача:

Написать программу, основные функции которой:

- Шифрование/Расшифровка файлов

- Установка паролей на запуск выбранных программ

- Установка паролей на папки

- Запрещение доступа к устройствам, портам и дискам

- Статистика всего вышеперечисленного

Желателен опыт подобных разработок. Платформы x86, x64. GUI есть.

13 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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