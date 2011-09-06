Нужно создать GUI-интерфейс к нашей программе на WinApi. Основная часть программы состоит из DLL которую мы потом сами подключим к интерфейсу. От вас требуется написать программу состоит всего из 1 окна и отображает картинки ...
Разработка ПО
Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения
Задача:
Написать программу, основные функции которой:
- Шифрование/Расшифровка файлов
- Установка паролей на запуск выбранных программ
- Установка паролей на папки
- Запрещение доступа к устройствам, портам и дискам
- Статистика всего вышеперечисленного
Желателен опыт подобных разработок. Платформы x86, x64. GUI есть.
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