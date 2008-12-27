Создание виджетов

Итак, сразу к делу:

Нужно создать виджеты для Opera, Windows Vista, Google Desktop, Yahoo Widgets, Netvibes - чем больше систем тем лучше.

Подробнее о том, что будет делать виджет я расскажу в личной переписке с тем, кого выберу как исполнителя проекта. Минимальный функционал - отправка запроса (POST или GET) при нажатии кнопки.

В комментарии прошу указывать цену, сроки разработки и системы, на которые вы можете интегрировать виджет. Проект будет реализовываться в течении месяца и сейчас я просто выбераю потенциального исполнителя.

PS: НЕ пишите мне в ICQ, Skype и E-mail, обо всем в комментарии к этому проекту.