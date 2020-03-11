Девушка с испанским языком для письменного общения с клиентами

Нужно хорошее знание испанского языка, от В2.

Что нужно будет делать:

- отвечать на вопросы пользователей в тикет-системе

- помогать пользователям сервиса разобраться с их проблемами

- поддерживать высокий уровень обработки тикетов - как по времени отклика так и по степени удовлетворенности клиентов

Никаких продаж. Только консультирование и помощь существующим клиентам.

В те часы, когда не будет обращений, нужно делать:

- заказывать и принимать контент у копирайтеров

- редактировать контент

- писать контент

Работа удаленная, но фулл-тайм 5 дней в неделю по 8 часов.

Строго! Ваше время - мск или Киев плюс-минус 2 часа. Если больше - сори, не подходит.

Для понимания - сейчас обращений 1-2 в день. Будем делать рекламу, рассчитываем, будет до 40-50 обращений.

За эту вакансию готов предложить 25 000 рублей в месяц. После 2-х месяцев - 30 000 рублей и так далее повышение каждые 2 месяца до 45 000 рублей и там уже устаканимся)

Работа в интересном проекте, хорошая команда, сейчас выходим в Испанию и Латинскую Америку, будем расти, есть опционная программа, официальное оформление в европейской компании.