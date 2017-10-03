Обработка сообщений из чата

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Закрыт27 заявок461 просмотр

Необходимо обработать 100 запросов от клиентов

Скрипт обработки и все инструкции предоставим.

Ответы необходимо текстовые.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров