Россиянка для телефонного интервью

Нужно пройти модерацию в сервисе рассылок чтобы ее сняли и рассылка уходила мгновенно. Все просто. Кому рассылать - можно создать несколько почт 10+ к примеру и рассылать себе. Могу так же предоставить адреса. Плачу 500 ...