Россиянка для телефонного интервью

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Закрыт3 заявки214 просмотров

Нужно позвонить в Москву и узнать информацию, записав разговор на приложение в телефоне. Предварительно нужно порепетировать.

8 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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